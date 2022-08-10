На площі Ринок у Львові встановлюють виставку виставку російської військової техніки, знищеної ЗСУ. На експозиції представлені російський танк Т-72, самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздика» та 2С19 «Мста-С», ракетно-зенітний комплекс «Бук» та протитанковий ракетний комплекс «Штурм» (на базі МТЛБ), а також кілька ракет. Виставка вже експонувалася в кількох європейських містах. Офіційне відкриття заплановане на 11 серпня, вхід на виставку вільний.

фото ZAXID.NET