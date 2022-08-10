Спалені російські танки і гармати центрі Львова. Фото дня
Виставка на площі Ринок триватиме кілька тижнів
Фото — Анна Журба, Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На площі Ринок у Львові встановлюють виставку виставку російської військової техніки, знищеної ЗСУ. На експозиції представлені російський танк Т-72, самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздика» та 2С19 «Мста-С», ракетно-зенітний комплекс «Бук» та протитанковий ракетний комплекс «Штурм» (на базі МТЛБ), а також кілька ракет. Виставка вже експонувалася в кількох європейських містах. Офіційне відкриття заплановане на 11 серпня, вхід на виставку вільний.
фото ZAXID.NET
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