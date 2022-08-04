Виставки знищеної військової техніки росіян раніше проводили у Празі та Варшаві

Два музейні оператори хотіли організувати виставку знищену в Україні російської військової техніки у Берліні. Але їхні заявки відхилили. Про це повідомив екс-посол України у Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

Дипломат закликав мера Берліна скасувати це рішення.

«Знищена російська військова техніка, виставлена в самому центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстку війну на знищення», – прокоментував рішення Мельник.

Diese Absage ist ein echter Skandal! Ich appelliere an die Regierende Bürgermeisterin @FranziskaGiffey und das Bezirksamt Mitte, diese merkwürdige Entscheidung zurückzunehmen & die Panzer-Ausstellung in Berlin zuzulassen. Das hieße wahre Solidarität mit der Ukraine @ennolenze https://t.co/qibyR24oNe pic.twitter.com/kQWuMYbzEi — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 4, 2022

Відмову у проведенні виставки з надуманим формулюванням дипломат вважає «справжнім скандалом». Мельник звернувся до мера Берліна з закликом скасувати це «дивне рішення» і продемонструвати справжню солідарність з Україною.

До слова, виставки знищеної в Україні техніки росіян уже відкрилися в інших європейських столицях. Зокрема, у Празі та Варшаві. Зокрема, у столиці Польщі в рамках експозиції було виставлено на огляд знищений в Україні російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс «Бук» та іншу техніку.