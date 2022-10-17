Нагороди вручили родинам загиблих воїнів

41 військового із Львівщини посмертно відзначили державними нагородами. У понеділок, 17 жовтня, у Львівській обласній військовій адміністрації ордени вручили родичам військовослужбовців, які загинули на війні. Як повідомляє ЛОДА, двох воїнів нагородили орденом «Богдана Хмельницького» III ступеня – лейтенанта Петра Слуку та капітана Дмитра Яремківа, старшого сержанта Кирила Лісіна – орденом «За мужність» II ступеня. Сім’ї 38 військових отримали орден «За мужність» III ступеня. Ними посмертно були нагороджені: солдат Юрій Дадак

молодший сержант Олег Денюшин

старший солдат Олексій Дзизюк

солдат Віктор Дорожко

солдат Віктор Дудар

солдат Мирон Єзерський

молодший сержант Андрій Загорняк

солдат Задирак Владислав

солдат Ігор Кіхтяк

старший солдат Андрій Козаченко

штаб-сержант Дмитро Колачник

сержант Андрій Костів

солдат Віталій Кравченко

солдат Максим Кулинич

старший солдат Степан Луговський

старший солдат Віктор Марков

солдат Іван Мартич

солдат Микола Матвіїв

солдат Андрій Михаліцький

солдат Юрій Олійник

солдат Ігор Патина

молодший сержант Ігор Піців

старший сержант Ігор Рахманов

сержант Дмитро Рябошапка

старший сержант Юрій Сафроненко

молодший сержант Дмитро Сидорук

солдат Мирослав Сировець

солдат Володимир Терешко

старший солдат Сергій Тимчій

сержант В’ячеслав Убийвовка

сержант Василь Шипка

сержант Петро Якимів

старший сержант Костянтин Яковенко

солдат Роман Ярош

солдат Богдан Корнеляк

старший солдат Олексій Михайловський

молодший сержант В’ячеслав Родченко

головний сержант Андрій Корба.

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