Понад 40 військових з Львівщини посмертно відзначили нагородами
Ордени вручили родичам загиблих героїв
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Нагороди вручили родинам загиблих воїнів
41 військового із Львівщини посмертно відзначили державними нагородами. У понеділок, 17 жовтня, у Львівській обласній військовій адміністрації ордени вручили родичам військовослужбовців, які загинули на війні.
Як повідомляє ЛОДА, двох воїнів нагородили орденом «Богдана Хмельницького» III ступеня – лейтенанта Петра Слуку та капітана Дмитра Яремківа, старшого сержанта Кирила Лісіна – орденом «За мужність» II ступеня.
Сім’ї 38 військових отримали орден «За мужність» III ступеня. Ними посмертно були нагороджені:
- солдат Юрій Дадак
- молодший сержант Олег Денюшин
- старший солдат Олексій Дзизюк
- солдат Віктор Дорожко
- солдат Віктор Дудар
- солдат Мирон Єзерський
- молодший сержант Андрій Загорняк
- солдат Задирак Владислав
- солдат Ігор Кіхтяк
- старший солдат Андрій Козаченко
- штаб-сержант Дмитро Колачник
- сержант Андрій Костів
- солдат Віталій Кравченко
- солдат Максим Кулинич
- старший солдат Степан Луговський
- старший солдат Віктор Марков
- солдат Іван Мартич
- солдат Микола Матвіїв
- солдат Андрій Михаліцький
- солдат Юрій Олійник
- солдат Ігор Патина
- молодший сержант Ігор Піців
- старший сержант Ігор Рахманов
- сержант Дмитро Рябошапка
- старший сержант Юрій Сафроненко
- молодший сержант Дмитро Сидорук
- солдат Мирослав Сировець
- солдат Володимир Терешко
- старший солдат Сергій Тимчій
- сержант В’ячеслав Убийвовка
- сержант Василь Шипка
- сержант Петро Якимів
- старший сержант Костянтин Яковенко
- солдат Роман Ярош
- солдат Богдан Корнеляк
- старший солдат Олексій Михайловський
- молодший сержант В’ячеслав Родченко
- головний сержант Андрій Корба.
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