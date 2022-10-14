Семеро військових отримали нагрудні знаки від львівської мерії

У п'ятницю, 14 жовтня, у День захисників та захисниць України, у Львові відзначили військових та волонтерів. Нагрудні значки та подяки отримали родини військових, адже самі воїни зараз на фронті боронять країну від ворога, повідомила прес-служба ЛМР.

Вручення відзнак відбувалося біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Міський голова Львова Андрій Садовий подякував військовим і волонтерам. «Сьогодні – свято Покрови. Покровом української армії, українського війська є весь незалежний демократичний світ. Дякуємо кожному!», - сказав мер Львова Андрій Садовий під час акції «Відважним та непереможним захисникам». Відзнаки отримали семеро військових, зокрема бійці двох львівських ТрО та шестеро волонтерів.

Відзнаки отримали:

– підполковник Тимків Ростислав Богданович – начальник відділення підготовки 103 окремої бригади територіальної оборони, начальник управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (відзнаку отримав його син Юрій Тимків);

– молодший сержант Кобзарев Олександр Володимирович – діловод групи логістики штабу 125 окремої бригади територіальної оборони, директор комунальної установи «Інститут міста» (відзнаку отримала його дружина Наталія Кобзарева);

– молодший сержант Гончук Сергій Олександрович – бойовий медик взводу 4 батальйону роти вогневої підтримки 125 окремої бригади територіальної оборони, заступник начальника управління, начальник відділу масового сектору управління спорту департаменту гуманітарної політики (відзнаку отримала дружина Наталія Гончук);

– старший солдат Нагай Михайло Васильович – старший стрілець 62 окремого батальйону територіальної оборони роти вогневої підтримки 103 окремої бригади територіальної оборони, директор Львівського комунального підприємства «Музей «Личаківський цвинтар» (відзнаку отримала дружина Галина Нагай);

– старший солдат Ленчук Михайло Юрійович – штаб-сержант з категорії групи персоналу 62 окремого батальйону територіальної оборони 103 окремої бригади територіальної оборони, начальник відділу мобільності управління транспорту департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури (відзнаку отримав батько Юрій Ленчук);

– солдат Лемець Назар Юрійович – помічник гранатометника 73 Морського Центру Спеціальних операцій, інженер-інспектор Львівського комунального підприємства «Агенція ресурсів Львівської міської ради»;

– старший оператор 73 Морського Центру Спеціальних операцій Шолтис Ігор Вікторович – депутат Львівської міської ради (відзнаку отримала мама Світлана Шолтис);

– членкиня громадської організації «Львівська волонтерська кухня» Кувайскова Людмила Василівна (відзнаку отримав син Віктор Кувайсков);

– український громадський діяч Літинський Святослав Володимирович;

– заступниця генерального директора з організаційно-правового забезпечення Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика Пришляк Іоланта Юріївна;

– директорка Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Ткачук Світлана Володимирівна;

– митець, громадський діяч, волонтер Олександр Дзиндра;

– підприємець, доброволець територіальної оборони, волонтер Юрій Музичук.

Зазначимо, сьогодні на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку відбулась акція «Відважним та непереможним захисникам». У такий спосіб подякували за мужність та героїзм усім захисникам і захисницям, які продовжують боротися за нашу країну у війні з ворогом.