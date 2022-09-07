Міністр оборони України вручив нагороди львівським волонтерам
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
0 0
У середу, 7 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков перебуває з візитом у Львові. В Академії сухопутних військ він вручив нагороди львівським волонтерам, які допомагають Збройним Силам України.
«Нагороди та почесні відзнаки отримали місцеві підприємці, лікарі, блогери та кілька працівників Львівської міської ради, які з початку повномасштабного вторгнення активно допомагають нашим захисникам здобувати перемогу на фронті», – повідомили у Львівській міській раді.
Відзнакою Міністерства оборони України «Знак пошани» нагороджено:
- Андрєєва Володимира, волонтера, менеджера із залучення талантів компанії «Impressit»,
- Малєєва Дмитра, волонтера, Engineering Manager’а у фінтех-компанії «Affirm», ютуб-блогера,
- Федишина Романа, керівника товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар»,
- Свірчук Мар’яну, виконавчу директорку КНП «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»,
- Хабібрахманову Тетяну, начальницю управління зовнішніх зв’язків і промоції Львівської міської ради.
Медаллю «За сприяння Збройним Силам України» нагороджено:
- Гапачила Романа, волонтера, віце-президента з управління талантами компанії «Intellias»,
- Тесляк Ольгу, волонтерку, засновницю кафе-кондитерської «Крем&Джем»,
- Терлецького Максима, керівника програми міжнародної діяльності комунальної установи «Інститут міста»,
- Свистунович Ольгу, завідувачку сектору правової роботи та управління персоналом управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради,
- Уралову Світлану, директорку ліцею міжнародних відносин імені Василя Стуса Львівської міської ради,
- Ковтуняка Олега, завідувача відділення щелепно-лицевої хірургії ВСП «Лікарня Святого Пантелеймона» КНП «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»,
- Хому Тараса, керівника центру хірургії кисті ВСП «Лікарня Святого Луки» КНП «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»,
- Запотічного Івана, власника приватного підприємства «Лео Кераміка»,
- Фриса Ярослава, головного електрика Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал»,
- Лату Богдана, головного інженера тролейбусного депо Львівського комунального підприємства «Львівелектротранс».
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter