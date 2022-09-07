У середу, 7 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков перебуває з візитом у Львові. В Академії сухопутних військ він вручив нагороди львівським волонтерам, які допомагають Збройним Силам України.

«Нагороди та почесні відзнаки отримали місцеві підприємці, лікарі, блогери та кілька працівників Львівської міської ради, які з початку повномасштабного вторгнення активно допомагають нашим захисникам здобувати перемогу на фронті», – повідомили у Львівській міській раді.

Відзнакою Міністерства оборони України «Знак пошани» нагороджено:

Андрєєва Володимира , волонтера, менеджера із залучення талантів компанії «Impressit»,

, волонтера, менеджера із залучення талантів компанії «Impressit», Малєєва Дмитра , волонтера, Engineering Manager’а у фінтех-компанії «Affirm», ютуб-блогера,

, волонтера, Engineering Manager’а у фінтех-компанії «Affirm», ютуб-блогера, Федишина Романа , керівника товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар»,

, керівника товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», Свірчук Мар’яну, виконавчу директорку КНП «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»,

виконавчу директорку КНП «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги», Хабібрахманову Тетяну, начальницю управління зовнішніх зв’язків і промоції Львівської міської ради.

Медаллю «За сприяння Збройним Силам України» нагороджено: