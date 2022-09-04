На площі Ринок представили пікапи для ЗСУ, на які встановлюють кулемети

У неділю, 4 серпня, на площі Ринок у Львові представили 9 броньованих, оснащених зброєю автомобілів для ЗСУ, придбаних та обладнаних за гроші благодійників. У тому числі показали сотий такий автомобіль, виготовлений для батальйону «Карпатська Січ». Засновники ініціативи називають бойові пікапи «Бандеромобіль».

Особливість цих машин у тому, що їх спеціально перероблять таким чином, щоб можна було зручно перевозити зброю та встановлювати на них кулемети, пояснив ZAXID.NET один із керівників проекту Іван Олексій.

«Це повнопривідний пікап, який працює на дизелі, а отже його можна заправити тим ж паливом, що і танк, і він має хорошу прохідність. На пікап зручно залазити, тобто є мобільність, а також на ньому зручно встановити кулемет чи перевозит боєкомплекти», – розповів Іван Олексій.

За його словами, кошти на автомобілі жертвують благодійники: як в Україні, так і за кордоном. Загалом команда, яка працює над цим проектом, складається з близько 40 людей.

Засновник цього проекту Роман Гапачило каже, що зараз існує велика черга на такі «Бандеромобілі».

«Ми вже відправили на фронт 108 машин. Соту, яка сьогодні є також на пл. Ринок, робили найдовше. А загалом ми вже зробили 116 Бандеромобілів, а замовлень маємо на більше як 700 машин», – відзначає Роман Гапачило.

З його слів, сотий, ювілейний, автомобіль для батальйону «Карпатська Січ» виготовляли найдовше. Тут встановлено американський кулемет, а біля водія і стрільця встановили бронепластини.

Довідка:

Із початку повномасштабного вторгнення російських окупантів команда гумористичного проєкту «Наші без раші» (Kolegi Studio) почала створювати бойові броньовані, оснащені зброєю, автомобілі для ЗСУ. Їх назвали «Бандеромобілями», на кожній з автівок є відповідна наліпка.