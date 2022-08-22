Під час 11-годинного стріму вдалося зібрати 5,5 млн грн

Львівська ІТ-компанія N-iX разом з блогером Дімою Малєєвим зібрала 5,5 млн грн на допомогу армії під час благодійного стріму «Що не так з ІТ?». Після цього N-iX заявили, що додадуть до цієї суми ще 6,5 млн грн і таким чином відзначать 20-річчя компанії. Усі гроші передадуть у БФ «Повернись живим» на закупівлю дронів для ЗСУ.

Блогер Діма Малєєв провів 11-годинний благодійний стрім «Що не так з ІТ?», щоб зібрати гроші на допомогу українській армії разом з компанією N-iX. На стрім запросили інших відомих українців, а також топ-менеджерів компанії N-iX.

Ідея стріму полягала у тому, щоб зібрати 2 млн грн на допомогу ЗСУ, які компанія N-iX мала намір подвоїти. Таким чином загальна сума, яку мали передати на допомогу українським військовим, мала б становити 4 млн грн. Такий щедрий донейт компанія вирішила зробити на честь свого 20-річчя.

Однак, як пізніше повідомив Діма Малєєв, під час стріму вдалося зібрати 5,5 млн грн. Компанія N-iX пообіцяла додати ще 6,5 млн, щоб загальна сума донейту сягнула 12 млн грн.

У компанії N-iX уточнили, що 12 млн грн передадуть благодійному фонду «Повернись живим» на закупівлю дронів.

«Люди, ви неймовірні! Разом ми зібрали 12 мільйонів гривень, які передамо фонду "Повернись живим" на закупівлю дронів для ЗСУ!Дякуємо всім, хто долучився до нашого благодійного стріму “Що не так з ІТ?”, який N-iX організував до свого 20-річчя разом з Дімою Малєєвим», – подякували усім жертводацям представники компанії N-iX.

N-iX — українська ІТ-компанія з головним офісом у Львові, що має понад 1700 працівників. За 2016-2019 компанія виросла на 331 % і потрапила до рейтингових списків Inc. 5000 Europe та Software 500. Вже шостий рік поспіль N-iX визнано однією зі 100 найкращих аутсорсинг компаній світу за версією IAOP.