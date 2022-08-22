БПЛА FlyEye, придбані за гроші ІТ-компанії, уже допомагає українським розвідникам

Львівська ІТ-компанія Intellias передала «Благодійному фонду Сергія Притули» майже 5,5 млн грн. За ці гроші фонд уже придбав авіаційний комплекс для розвідки FlyEye. Про це у понеділок, 22 серпня, повідомив Сергій Притула і представники компанії.

Як зазначили у Intellias, пожертву у розмірі 5,5 млн грн вирішили зробити на честь 20-річчя компанії.

«Intellias виповнюється 20! І знаєте що – ми щасливі аж до неба! Ця річниця особлива, адже ми не приймаємо подарунки, а робимо їх самі: тим, хто робить сильнішими усіх українців, тим, хто захищає наш дім. ЗСУ – цей подарунок для вас! Ми передали Благодійний Фонд Сергія Притули 5,5 млн гривень і придбали для наших захисників безпілотний авіаційний комплекс FlyEye», – вказано у повідомленні Intellias .

Авіаційний комплекс FlyEye уже отримали українські військові в Херсонській області, він допомагає знешкоджувати ворога.

Сергій Притула подякував ІТівцям та закликав інші бізнеси брати приклад з Intellias і долучатись до допомоги українському війську.

Intellias Intellias — українська IT-компанія, заснована у Львові в 2002 році Віталієм Седлером та Михайлом Пузраковим. У 2021 та 2022 роках компанія увійшла у першу п'ятірку у рейтингу найкращих роботодавців України за версією Forbes. У 2022 році компанія посіла 9 місце у рейтингу найбільших ІТ-компаній України за версією DOU. Офіси компанії розташовані у Львові, Києві, Одесі, Харкові, Івано-Франківську, Берліні та Кракові.

FlyEye — безпілотний авіаційний комплекс, розроблений польською компанією WB Electronics. Вперше представлений в 2010 році. Максимальна швидкість – 120-160 км/год. Авіаційний комплекс FlyEye складається з двох літаків та наземної станції управління.