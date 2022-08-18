Свою розробку студенти політехніки представили на міжнародному конкурсі

Група першокурсників Львівської політехніки, які навчаються на програмі «Інтернет речей», розробили дрон, який може здійснювати комерційну доставку товарів на відстань до 10 кілометрів.

За два навчальні семестри п’ятеро першокурсників склали дрон та розробили технологію комп'ютерного зору для безпілотника. Завдяки цій програмі, дрон розпізнає спеціальний маркер, на який здійснюється посадка. Безпілотник може долати відстань у 10 кілометрів, повідомляє IT-видання SPEKA.

«Наш дрон розпізнає місце точної посадки камерою з допомогою спеціальні мітки на місцевості. Ми досліджували схожі розробки від Betterfly, Dronex, Zipline, Wing. І більшість з них здійснюють доставку від продавця до поштового відділення. Ми ж пропонуємо доставку одразу до клієнта», – розповіла першокурсниця та Team Lead команди Оля Рубінчук.

Зі своєю розробкою студенти цього року їздили до Норвегії на TAC Challenge 2022. Це конкурс підводних і повітряних дронів для університетів зі всього світу. Оскільки через війну розробники не змогли привезти свій дрон, організатори надали їм деталі з трьох різних безпілотників.

«З цих запчастин ми за дві доби зібрали новий дрон та адаптували software частину: оскільки наш дрон керується пультом, ми створити код, який би автомономно керував дроном. Організатори змагань були нами дуже вражені, бо ми були ще й наймолодшими учасниками», – додала Оля Рубінчук.

Цього навчального року студенти планують адаптувати дрон для потреб війни, наприклад, щоб він міг доставляти товари першої потреби.