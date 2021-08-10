Третьокурсники «Львівської політехніки» Софія Міхняк, Олег Жеребецький, Світлана Нетилько, Дмитро Петров, Олександр Турик створили програму, що відрізняє живу людину від фото- чи відеозображення. Цю технологію можна буде використовувати для ідентифікації особи у різних системах безпеки. Над роботою студенти працювали 5 місяців, їм допомагали викладачі та ментори компанії-партнера GlobalLogic.

Винахід студентів кафедри систем штучного інтелекту Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій «Львівської політехніки» перевіряє, чи людина авторизується особисто. У випадку виявлення фейку програма сигналізує про помилку чи спробу несанкціонованого входу.

«Алгоритм враховує можливість викривлення обличчя людини під час ідентифікації, різне середовище і схожість рис обличчя. З допомогою штучного інтелекту система помічає навіть незначну відмінність зображення особи від реальної людини, завдяки чому неможливо пройти перевірку з чужим фото. Процес аналізу обличчя здійснюється завдяки нейронній мережі, що для кожної особи створює унікальний набір значень. Процес аналізу обличчя подібний до технології розпізнавання користувача в iPhone», – пояснюють винахідники.

Завідувачка кафедри систем штучного інтелекту Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Наталія Шаховська розповіла ZAXID.NET, що програму можна буде застосувати для пропуску в приміщення з допомогою відеокамери, ідентифікації людини в різних сервісах, наприклад банку замість finger print, і електронних системах для ідентифікації.

Для перевірки обличчя зображення опрацьовується в онлайн-режимі.

«На ньому може бути більше ніж одна людина і вона може змінювати своє положення. Програма може відрізнити чи це жива людина, чи підставна фотографія чи відео», – пояснила ZAXID.NET Наталія Шаховська.

Менторами студентів були експерти ІТ-компанії GlobalLogic. Вони допомагали з технологічною складовою. Частина студентів вже співпрацюють у цій компанії.