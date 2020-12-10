«В мене поганий зір, тому я вирішив зробити щось корисне для незрячих».

HelpyEyes дозволяє незрячим розпізнавати кольори, знати про рівень освітлення приміщення і виявляти перешкоди

Львівський студент Дмитро Лопушанський, який створив мультифункціональний пристрій для розпізнавання перешкод і кольорів незрячими, запатентував свій винахід.

«Маю чудові новини, адже цього тижня я отримав патент на свій винахід — мультифункціональний пристрій для незрячих. Це був цікавий, непростий і досить довгий шлях. Під час першої експертизи виявилося, що не всі подані матеріали відповідають вимогам закону, тому довелося вносити зміни. Весь процес від початку роботи над документами до отримання самого патенту тривав майже рік», — написав він 10 грудня у Facebook.

Робота над документацією для отримання патенту тривала майже рік

Мала академія наук України профінансувала оформлення патенту.

Нагадаємо, Дмитро розповідав ZAXID.NET, що собівартість пристрою не є високою, він постійно вдосконалює його. Навіть на етапі тестування були охочі придбати пристрій.

Дмитро Лопушанський є студентом факультету комп’ютерних наук УКУ. Свій винахід він створив ще під час навчання у львівському ліцеї №8. Пристрій HelpyEyes дозволяє незрячим розпізнавати кольори, знати про рівень освітлення приміщення і виявляти перешкоди на відстані до одного метра. Результати розпізнавання пристрій озвучує голосом, за винятком перешкод. При виявленні перешкоди пристрій подає відповідний звуковий сигнал. У 2019 році за нього хлопець здобув золоту медаль на міжнародній конференції молодих вчених ICYS-2019, яка проходила у місті Куала-Лумпур в Малайзії. Згодом разом з іншими студентами він завоював золоту медаль на конкурсі інновацій, що проходив у Сінгапурі.