Перший Музей науки відкрили у Києві у жовтні 2020 року

У Львові відкриють перший на Західній Україні інтерактивний музей науки. Його створять за сприяння Малої академії наук України на основі напрацювань Tech StartUp School «Львівської політехніки».

Музей облаштують у центрі Львова на вул. Січових Стрільців, 7. Там раніше працював коледж інфокомунікації, його переносять у приміщення на вул. Володимира Великого. Навчальний центр і наукові лабораторії, якими користувалися студенти коледжу, доповнять великим музеєм площею 1 тис. м2.

«Цей музей буде не просто виставковий та інтерактивний. Він слугуватиме для навчальних цілей, розвитку науки, інновацій. Там будуть не тільки експонати, але й лабораторії для студентів, школярів, молодих підприємців, які будуть взаємодіяти між собою», — розповів ZAXID.NET директор Tech StartUp School та Наукового парку Назар Подольчак.

У жовтні 2020 року такий музей відкрили в Києві на ВДНГ, плануються у Львові, Маріуполі і Полтаві. Головна мета — зацікавити дітей, проявити у них інтерес до науки, популяризувати фізику, хімію, біотехнології, IT.

Музей облаштують за зразком першого державного музею науки у Києві

Ректор НУ «Львівська політехніка» Юрій Бобало підписав меморандум з директором Національного центру «Мала академія наук України» Оксеном Лісовим щодо створення інтерактивно-освітнього музею у Львові.

Гроші на облаштування обіцяють виділити з держбюджету — за словами Назара Подольчака, близько 12-15 млн грн. У приміщенні коледжу вже почали ремонт. При вчасному фінансуванні музей відкриють ще цього року.

«Це буде такий музей, який вже працює у Києві. Але будемо додавати свою особливість. Ми маємо інноваційний підрозділ Tech StartUp School з навчальними програмами, винаходами. Додамо свої експозиції винаходів і стартапів», — підсумував Назар Подольчак.

Додамо, стартап-школа від «Львівської політехніки» Tech StartUp School зі спеціалізованими лабораторіями та простором для інноваційного розвитку запрацювала у 2017 році. У ній проводять майстер-класи, тренінги, лекції, конкурси та змагання інноваційних проектів та стартапів.