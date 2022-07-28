Автомобілі швидкої допомоги купують в Німеччині, Франції, Великій Британії та Нідерландах

Заснована у Львові IT-компанія SoftServe оголосила про закупівлю 29 автомобілів швидкої допомоги та обладнання до них для потреб військових. Додатково працівники компанії пожертвували до корпоративного благодійного фонду ще 2 млн грн, які підуть на медичну допомогу на фронті.

Як повідомили у четвер, 28 липня, в прес-службі компанії, наразі придбано вісім автомобілів «швидкої» та обладнання до них – дефібрилятори, монітори пацієнта, апарати штучної вентиляції легень, медикаменти. Швидкі купують в Німеччині, Франції, Великій Британії та Нідерландах. Над їх перевезенням та комплектацією працює команда волонтерів компанії. Лікарі з Нідерландів, Німеччини та України консультують щодо необхідного медичного обладнання, спеціалісти на СТО перефарбовують автівки, а група водіїв допомагає перевозити швидкі з-за кордону.

«Щодня на війні сотні наших захисників зазнають поранень. Їхнє життя залежить від того, як швидко їм зможуть надати допомогу та доправити до лікарні або польового госпіталю. SoftServe у липні виповнилося 29 років і замість гучних святкувань компанія виділила гроші на те, що зараз справді важливо – порятунок наших захисників», – розповіла директорка корпоративного благодійного фонду «Відкриті очі» Вікторія Міщук.

Таким чином SoftServe долучилася до ініціативи голови ЛОВА Максима Козицького «1000 автомобілів свободи». Перші вісім швидких уже готові відправитися у найгарячіші точки фронту, найближчим часом фонд планує закупівлю ще 21 автомобіля.

У прес-службі компанії розповіли, що від початку російського вторгнення в Україну корпоративний благодійний фонд надав гуманітарну допомогу на суму близько 100 млн грн. Кошти зібрали співробітники SoftServe, партнери та клієнти компанії в Україні та за кордоном, а також усі небайдужі.

SoftServe – одна найбільших глобальних ІТ-компаній з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. Близько 13 500 співробітників працюють у 40 офісах, що розміщені від Сан-Франциско до Сингапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США).