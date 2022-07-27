Одна з найбільших українських ІТ-компаній SoftServe ухвалила екологічну політику на наступні десять років. Згідно з цим планом, компанія зобов’язується до 2032 року стати вуглецево-нейтральним бізнесом і досягнути нульового рівня відходів. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі компанії.

Також компанія планує проектувати екостійкі офіси і розробляти ІТ-рішення, що допомагають боротися з екологічними викликами.

Щоб виконати поставлені цілі, ідеться передусім про те, щоб продовжувати скорочувати споживання енергії та перейти на відновлювальні джерела енергії, де це можливо; надалі розвивати формат дистанційної роботи, дотримуватися принципів сталого розвитку ООН у розробці продуктів та сервісів та зменшити використання матеріалів, які не піддаються повторній переробці.

«Турбота про екологію завжди була серед пріоритетів для SoftServe, а у 2021 році ми перейшли на новий рівень у цьому питанні та запровадили новий підхід до екоменеджменту. Торік компанія створила спеціальну екологічну раду та запустила детальний облік всіх відходів, аби оцінити власний екологічний слід, що своєю чергою допоможе нам досягнути наших екологічних цілей в майбутньому», – говорить менеджерка з питань екологічної стійкості SoftServe Юлія Кувітанова.

У 2021 році SoftServe вже вдалося зменшити кількість прямих викидів на 55.4% у порівнянні з попереднім роком, про що йдеться у звіті з корпоративної соціальної відповідальності Sustainability Report 2021.

Аби мінімізувати відходи, SoftServe віддає комп’ютерну та офісну техніку на благодійність та займається її продажем на внутрішньому маркетплейсі. Те, що не можна перевикористати, компанія здає на утилізацію. У 2021 утилізували загалом близько 50 кг таких відходів, серед яких монітори, елементи системних блоків, люмінесцентні лампи та інше. Цього року в компанії також утилізували 373,5 кг батарейок. Загалом, ще з 2018 року у більшості офісів SoftServe сортують та здають на переробку пластик, скло, метал та папір.

Також в компанії організовують внутрішні програми та ініціативи – від висадки дерев та пізнавальних low-waste подій до розробки технологічних рішень для екологічних організацій. За 2021 рік працівники компанії висадили понад 6 тисяч дерев, а ІТ-спеціалісти на волонтерських засадах розробили застосунок про сортування відходів для ГО «Україна без сміття».

У компанії сподіваються, що попри війну, питанню сталого розвитку приділятимуть все більше уваги, і SoftServe готовий активно долучатися до змін як на рівні свого бізнесу, так і держави.