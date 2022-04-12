З початку року це буде вже третій офіс компанії за кордоном

Заснована у Львові глобальна ІТ-компанія SoftServe виходить на румунський ІТ-ринок та планує відкриття офісу в Бухаресті.

Як повідомили ZAXID.NET у SoftServe, рішення про присутність в ще одній європейській країні компанія ухвалила шість місяців тому, а військові події в Україні та релокація частини команди до Румунії стали каталізатором цього процесу.

«Ми з нетерпінням чекали на старт роботи в Румунії та можливість підтримувати там наших клієнтів. Румунія – країна, яка входить до топ-20 країн з найкращими програмістами. Вихід на цей ринок талантів був нашим стратегічним рішенням, зумовленим також і високим попитом на наші послуги. Після місяців дослідження ринку, бюрократичних процедур та формування команди, нарешті можемо про це офіційно оголосити», – коментує Володимир Семенишин, President EMEA, SoftServe.

Станом на сьогодні в Румунії в SoftServe відкриті 80 вакансій, серед яких найактуальніші напрямки WebUI, DevOps, Ruby, Python, .NET та інші. Вакансії – дистанційні, проте, облаштування фізичного офісного простору в столиці Румунії в процесі, відкриття очікується незабаром.

Загалом, компанія планує найняти 350+ працівників в Румунії до кінця 2022 року, а також активно розвивати місцеву ІТ-спільноту через співпрацю з університетами та студентами. До 2025 року в планах SoftServe – 800+ розробників.

З початком війни Румунія стала одним з релокаційних хабів, куди переїхала частина працівників компанії. Більшість планує повернутися до України за першої можливості.

У 2022 році SoftServe також відкрив розробницькі центри у Мексиці та Колумбії. До кінця року з’явиться ще один центр в Латинській Америці – в Чилі. Щодо Європи, то з 2014 року компанія активно росте в Польщі та Болгарії. В цих країнах у SoftServe 8 офісів та 1700+ працівників сукупно.

«Станом на сьогодні, ми продовжуємо зовнішній найм у західних регіонах України, хоча більшість вакансій компанії, з огляду на ситуацію, наразі відкриті у закордонних розробницьких центрах компанії. Розраховуємо, що після стабілізації ситуації в країні, український ІТ-ринок не лише повернеться до попередньої динаміки росту, але й пришвидшить її» , – говорить Володимир Семенишин.

SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить до переліку найбільших сервісних ІТ-компаній України. Близько 13 000 співробітників працюють у 38 офісах, що розміщені від Сан-Франциско до Сінгапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Компанія працює над понад 900 активними проектами для таких клієнтів як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure та інших великих технологічних компаній.