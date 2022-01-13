Компанія SoftServe, яка починала свою діяльність зі Львова, відкриває центри у Мексиці, Колумбії та Чилі. Її перший офіс уже працює в мексиканському місті Гвадалахара. Відтак схожі розробницькі осередки з'являться у найбільших містах Колумбії – Боготі й Медельїні, а також в чилійській столиці Сантьяго. Про це ZAXID.NET розповів фінансовий директор SoftServe Андрій Стицюк.

«Наприклад, ринки України і Мексики досить порівняні: якщо ми маємо близько 200 тисяч айтішників, то там трохи більше 250 тис. Виходити туди нескладно, у нас багато охочих переїхати. Але, якщо говорити про перший рік на іншому континенті, то це кілька десятків людей. Зрозумійте, така робота не є програмою, через яку ми переміщуємо всіх людей звідси й говоримо, що відкрили офіс. Ні! Наше завдання – побудувати місцеві центри для тамтешніх спеціалістів. А ті, хто переїжджає, мають забезпечити в латиноамериканських країнах культурну інтеграцію, принести наші цінності», – пояснив Андрій Стицюк.

Зазначимо, компанія SoftServe – один із найбільших розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі. У Львові є 12 офісів, де працюють майже 5 тисяч IT-спеціалістів. Також минулого року компанія відкрила офіс у Дубаї.

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