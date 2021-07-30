Одна з найбільших львівських ІТ-компаній SoftServe відкрила офіс в Об’єднаних Арабських Еміратах для підтримки клієнтів у близькосхідному регіоні. Він розташовується в бізнес-центрі Dubai Internet City в місті Дубай, де SoftServe орендує приміщення.

У прес-службі компанії зазначили, що SoftServe працює на Близькому Сході з 2018 року, постачаючи рішення для бізнесових конгломерацій у сферах торгівлі, фінансів та енергетичного сектору. Цей регіон стрімко розвивається, кількість клієнтів постійно збільшується, тому Близький Схід займає ключову позицію в стратегії росту SoftServe.

Новий офіс в Дубаї пропонуватиме клієнтам повний спектр послуг – від консалтингу до управління проектами, впровадження рішень та їх постійної підтримки. Як уточнили ZAXID.NET у SoftServe, зараз в офісі працюють п’ять місцевих співробітників, проте вже наступного року штат планують розширити. Також в офісі працюватимуть українські співробітники, які приїжджатимуть сюди у відрядження щодо наявних проектів.

Нагадаємо, що SoftServe – одна з найбільших ІТ-компаній у Центральній та Східній Європі, яка має приблизно 10 тисяч співробітників по всьому світу. 38 офісів компанії розташовані в Україні, США, Сінгапурі, Польщі, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Швеції, Болгарії та ОАЕ.

Компанія працює над понад 900 активними проектами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії. Зокрема, клієнтами SoftServe є компанії IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies, а SoftServe, у свою чергу, є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure та інших великих технологічних компаній.