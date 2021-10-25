Одна з найбільших львівських ІТ-компаній SoftServe отримала срібну нагороду Globee 6th Annual 2021 Business Excellence Awards за розроблені технологічні рішення для застосування в час пандемії Covid-19. Йдеться про вимірювання показників стану здоров’я з допомогою веб-камер, прорахунок кількості людей в приміщенні з допомогою спеціальних сенсорів та спосіб покращити соціальну взаємодію у віртуальному світі.

Як розповіли в прес-службі SoftServe, компанія отримала срібну нагороду за рішення, які допомагають бізнесам працювати в час пандемії. Зокрема, це такі проекти – People counting (сенсори, які встановлюють на вході приміщення для відслідковування кількості осіб), Biosense (унікальна технологія, яка допомагає вимірювати пульс людини, серцебиття завдяки камері смартфона чи комп’ютера; технологія базується на аналізі пікселів зображення людини з камери), TouchlessAI (технологія, яка має на меті відтворити тактильні відчуття на відстані – побудована на основі нейрокогнітивних моделей з використанням спеціальної моделі штучного інтелекту).

Рішення, які отримали відзнаку, розробляє R&D-відділ компанії, який займається високотехнологічними розробками та науковими дослідженнями.

«Covid-19 пришвидшив впровадження сенсорних технологій та рішень, які дозволяють соціальну взаємодію на відстані. Відео надає можливість не лише побачити людину на іншому боці планети, але й прочитати її життєві показники, як от пульс, частоту дихання чи мікровирази обличчя. До пандемії наш фокус був на майбутньому телемедицини або ж безпеки на виробництві, сьогодні ці технології мають важливе застосування і в соціальній сфері, дозволяючи людям краще відчувати одне одного під час телеконференцій», – розповів директор R&D-відділу компанії Softserve Микола Максименко.

Globee Business Awards – щорічна американська нагорода, якою відзначають найкращі світові бізнеси та їхні досягнення в різних номінаціях – від побудови корпоративного бренду, розвитку працівників та створення внутрішніх продуктів, до впровадження ремоут-ініціатив тощо.

Львівська IT-компанія SoftServe – одна з найбільших розробниць програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить до переліку найбільших сервісних ІТ-компаній України. Компанія налічує близько 12 000 співробітників у 38 офісах, що розташовані від Сан-Франциско до Сингапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії є у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце та Варшаві (Польща).