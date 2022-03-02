Львівський бізнес продовжує підтримувати економіку під час війни

ІТ-компанія SoftServe, заснована у Львові, для підтримки української економіки в часі російської агресії наперед перерахувала 24 млн грн податків до бюджету, повідомили ZAXID.NET у компанії.

Окрім додаткових ресурсів для української економіки, компанія виділила 12 млн грн на допомогу ЗСУ, гуманітарну допомогу та фонду «Відкриті очі».

«Я закликаю український бізнес до ще більшого єднання у ці дні для допомоги державі, ЗСУ, нашим громадам і українцям. Наша єдність, наша рішучість, наша відчайдушна боротьба є сторінками новітньої історії. Доки ми стоїмо, доки ми боремося, стоїть Україна і вільний, цивілізований, демократичний світ 21 століття. Ворог неодмінно програє. Він вже програв, бо перемогти Україну йому не під силу», – сказав співзасновник компанії SoftServe Тарас Кицмей.

Через благодійний фонд «Відкриті очі» компанія вже передала ЗСУ бронежелети, рації, каски, а також подовжувачі та павербенки. Крім цього, передано 4 автомобілі в гуманітарний штаб Львова із засобами гігієни, електричними обігрівачами, ковдрами тощо.

На додачу до 12 млн грн від компанії, фонд відкрив збір коштів через власний сайт. Там вже зібрано додаткових 1,2 млн грн від працівників компанії. Долучитись до збору коштів може кожен.

«У цій боротьбі є багато фронтів – військовий, цивільний, дипломатичний, державний, бізнесовий. І кожен з нас у ці дні має і мусить тримати свій фронт. Підтримка української економіки, гуманітарна підтримка українських громад, і забезпечення наших воїнів є тим тилом, який дозволить нам пройти це випробування», – сказав Тарас Кицмей.