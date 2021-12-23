Система розроблена на основі національних бойових традицій з урахуванням досвіду нагородних систем держав-партнерів

23 грудня Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписав наказ про затвердження нової системи бойових нагород. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

«Зараз відбувається історична для ЗСУ подія. Я підтримую розвиток національної мілітарної ідентичності. Важливо докорінно змінювати наше військо, щоб воно повністю відрізнялося від противника і відповідало нашим історичним традиціям і сучасним європейським підходам», – зазначив Залужний.

Нова система передбачає 10 нагород, серед яких найвищою є почесний нагрудний знак «Хрест Заслуги».

Нова система розроблена на основі національних бойових традицій з урахуванням досвіду нагородних систем держав-партнерів.

Запропоновані нові відзнаки головнокомандувача, як стверджують в Генштабі, це «певний синтез мілітарної символіки Давньої Русі, Козацької України, Української Народної Республіки та Української Повстанської Армії, західного досвіду, але з сучасним змістом і призначенням – належного вшанування військовослужбовців та працівників Збройних Сил України за мужність та героїзм у боротьбі з російською агресією, вагомий особистий внесок у розбудову української армії».

Зазначимо, що у вересні цього року Залужний затвердив нарукавні емблеми всіх окремих бригад територіальної оборони Сухопутних військ. Затверджені емблеми розроблені в єдиному стилі і включають елементи історичних символів регіонів