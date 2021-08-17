Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про відзнаку Президента України «Національна легенда України», яким затвердив Положення про відзнаку «Національна легенда України», малюнок цієї відзнаки та малюнок зразка бланка диплома до неї. Про це повідомили у прес-службі президента України.

Відзнака виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Малюнок відзнаки президента України «Національна легенда України» (фото ОПУ)

«Цієї нагороди удостоюються ... за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність», – йдеться у повідомленні.

Нагороду носитимуть на грудях зліва та за наявності в нагородженого інших державних відзнак розміщують нижче знаків нагород на колодках (стрічках) та після зірок орденів.

До слова, Національний банк України 10 серпня ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену 30-річчю Незалежності України. В обіг надійде 35 тис. монет номіналом у 5 грн, виготовлених із нейзильберу.