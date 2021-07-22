Зеленський нагородив 12-річну дівчинку, яка врятувала чотирьох дітей від повені на Закарпатті
12-річну Тетяну Тулайдан із Рахівського району Закарпаття нагородили медаллю «За врятоване життя». Відповідний указ підписав президент країни Володимир Зеленський, йдеться у повідомленні на офіційному сайті глави держави.
Раніше дівчинка врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені.
Інцидент трапився у селищі міського типу Ясіня на Рахівщині, внаслідок потужних злив.
Коли вода почала заливати подвір’я та будинок, дівчинка вимкнула електрику в домі, взяла молодшого брата та трьох інших дітей і відвела на горище.
Таким чином вона убезпечила всіх від високого рівня води, який на той час вже сягав одного метра.
Крім того, ученицю 7-го класу також хочуть номінувати на здобуття премії «Герой-рятувальник року».
Як інформував ZAXID.NET, внаслідок паводку у Рахівському районі Закарпаття населеним пунктам завдано збитків на понад 160 млн грн.