Тетяну Тулайдан хочуть номінувати на здобуття премії «Герой-рятувальник року»

12-річну Тетяну Тулайдан із Рахівського району Закарпаття нагородили медаллю «За врятоване життя». Відповідний указ підписав президент країни Володимир Зеленський, йдеться у повідомленні на офіційному сайті глави держави.

Раніше дівчинка врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені.

Інцидент трапився у селищі міського типу Ясіня на Рахівщині, внаслідок потужних злив.

Коли вода почала заливати подвір’я та будинок, дівчинка вимкнула електрику в домі, взяла молодшого брата та трьох інших дітей і відвела на горище.

Таким чином вона убезпечила всіх від високого рівня води, який на той час вже сягав одного метра.

Крім того, ученицю 7-го класу також хочуть номінувати на здобуття премії «Герой-рятувальник року».

Як інформував ZAXID.NET, внаслідок паводку у Рахівському районі Закарпаття населеним пунктам завдано збитків на понад 160 млн грн.