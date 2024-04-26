Франківський районний суд Львова визнав капітана Богдана С. який викладає у Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, винним у порушенні правил поводження зі зброєю. Військовий залишив автомат Калашникова та 120 набої до нього у парку, що могло призвести до втрати зброї. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку у квітні 2024 року оприлюднили у реєстрі, капітан Богдан С. працює на факультеті ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 10 лютого 2024 року військовий порушив правила поводження зі зброєю та залишив без нагляду автомат Калашникова (АКС-74) та 120 набоїв до нього на лавці у львівському парку культури, що могло призвести до втрати зброї.

Щодо викладача військової академії склали протокол про адмінправопорушення за ч.2 ст.172-19 КУпАП (порушення правил поводження зі зброєю). На розгляд справи у суді Богдан С. не прийшов.

Справу розглянула суддя Світлана Мартьянова, яка дослідила усі матеріали та визнала Богдана С. винним у адмінправопорушенні, призначивши йому 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.