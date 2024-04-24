Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав солдата Романа Б. винним у недбалому ставленні до військової служби через втрату автомата Калашникова разом із бойовими набоями. Йому призначили покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, солдат Роман Б. протягом 22-23 березня 2024 року недбало поставився до виконання військових обов’язків та на території Дрогобицької територіальної громади втратив штатну вогнепальну зброю АКС-74 (автомат Калашникова) з бойовими набоями. Відомо, що військовий втратив автомат під час несення служби.

У суді солдат Роман Б. свою провину не визнав та заявив, що «уже ніс покарання» через перебування у той час у нетверезому стані.

Справу розглянув суддя Андрій Хомик, який дослідив усі матеріали, зокрема протокол про адмінправопорушення та надані пояснення, та визнав солдата винним у недбалому ставленні до військової служби. Йому призначили 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.