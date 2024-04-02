Шевченківський районний суд Львова визнав винною у недбалому ставленні до військової служби майорку Наталію Г., що призвело до безпідставного виключення 17 офіцерів запасу із військового обліку. Суд призначив посадовиці ТЦК 4845 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, Наталія Г. є начальницею відділення офіцерів запасу та кадрів одного із ТЦК. Майорка недбало поставилась до виконання обов’язків, підготувала документи про виключення з військового обліку 17 офіцерів запасу за станом здоров’я та передала їх своєму начальнику. Полковник підписав подані документи і це призвело до безпідставного виключення з обліку вказаних офіцерів запасу із правом виїзду за кордон. Це відбулось протягом березня-квітня 2022 року.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно, що призвело до безпідставного виключення офіцерів запасу з військового обліку з правом виїхати за кордон.

На засідання суду Наталія Г. не прийшла, але подала письмову заяву про визнання своєї провини. Справу розглянув суддя Юрій Донченко, який розглянув усі матеріали та визнав військову винною у адмінправопорушенні, призначивши 4845 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що поліція розслідує безпідставні виплати військовим на Львівщині – у одній з військових частин чоловікам, які втекли зі служби, продовжували нараховувати мільйонні виплати.