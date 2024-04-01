На Львівщині правоохоронці розслідують виплату безпідставного грошового забезпечення та винагороди військовослужбовцям, які протягом 2021 – 2023 років не перебували на службі. Наразі триває досудове розслідування та правоохоронці вилучають необхідні документи. Відомо, що лише двом військовим, які втекли з військової частини, безпідставно нарахували понад 2 млн грн.

Як вказано у матеріалах справи, на Львівщині слідчі проводять досудове розслідування щодо посадовців однієї з військових частин через недбале ставлення до військової служби та розтрату грошей у великому розмірі. Слідство встановило, що десятеро військових у різний період часу із 2021 до 2023 року не перебували на службі, але отримували зарплату та грошову винагороду. Слідчі через Яворівський районний суд Львівщини отримали доступ до документів військової частини та право їх вилучити, щоб перевірити законність нарахування виплат та встановити їх суми.

Раніше у рамках цього кримінального провадження, слідчі оголосили підозру капітану, який виконував обов’язки командира 3 механізованого батальйону військової частини. Протягом квітня 2022 року – серпня 2023 року деякі військові самовільно залишали територію військової частини, але капітан не подавав про них відомості, як про осіб, які вчиняли порушення. Відомо, зокрема, що через дії капітана двом солдатам нараховували грошове забезпечення та додаткову винагороду (100 тис. грн) у той час, коли вони не перебували на службі. Загалом йдеться про понад 2 млн грн, які виплатили двом військовим, що втекли з місця служби.

В судових ухвалах приховане прізвище капітана, якому оголосили підозру, але у одній із ухвал було зазначено номер військової частини, яка фігурує у кримінальній справі, – йдеться про 24 ОМБр ім. Короля Данила (ВЧ А0998). Наразі слідство ще триває, правоохоронці встановлюють усі обставини та підозрюваних у справі.

Нагадаємо, що після призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський анонсував перевірки та аудит, зокрема Генштаб переглядає чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Після перегляду ресурсів та уточнення бойового складу Сирський заявив про відсутність потреби в мобілізації ще 500 тис. українців, як це пропонувало попереднє керівництво ЗСУ.