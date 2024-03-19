Сихівський районний суд Львова виніс вирок Ігорю М., який відмовився отримувати бойову повістку на відправку у військову частину. Чоловік у суді заявив, що вчинив це через неготовність вбивати людей. За ухилення від мобілізації суд призначив йому три роки тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, уродженець Нового Роздолу Ігор М. наприкінці вересня 2023 пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловіку виписали бойову повістку на відправку у військову частину, але Ігор М. написав відмову від її отримання. Щодо Ігоря М. порушили кримінальну справу через ухилення від призову під час мобілізації.

У суді чоловік визнав свою провину. Ігор М. заявив, що він проти війни та відмовився отримувати повістку з особистих міркувань – через неготовність вбивати людей. Ігор М. сказав, що готовий нести кримінальну відповідальність за своє рішення.

Справу розглянула суддя Олена Горбань, яка дослідила усі матеріали та визнала Ігоря М. винним в ухиленні від мобілізації, призначивши три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що днями у Львові представники ТЦК силою затримали чоловіка серед вулиці та без проходження ним ВЛК відправили у військову частину. На цей випадок відреагував начальник обласного ТЦК. Згодом Львівський обласний ТЦК та СП звинуватив львів'янина у провокуванні конфлікту під час затримання.

Додамо також, що інший суд призначив дрібний штраф військовому комісару з Прикарпаття, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку, а голову міжрайонної МСЕК на Львівщині оштрафували за хабарі при призначенні інвалідності чоловікам та навіть не звільнили з роботи.