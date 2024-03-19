У Львові за відмову від повістки через страх вбивати чоловік отримав три роки тюрми
Чоловік заявив, що він проти війни та відмовився отримувати повістку через неготовність вбивати людей
Сихівський районний суд Львова виніс вирок Ігорю М., який відмовився отримувати бойову повістку на відправку у військову частину. Чоловік у суді заявив, що вчинив це через неготовність вбивати людей. За ухилення від мобілізації суд призначив йому три роки тюрми.
Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, уродженець Нового Роздолу Ігор М. наприкінці вересня 2023 пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловіку виписали бойову повістку на відправку у військову частину, але Ігор М. написав відмову від її отримання. Щодо Ігоря М. порушили кримінальну справу через ухилення від призову під час мобілізації.
У суді чоловік визнав свою провину. Ігор М. заявив, що він проти війни та відмовився отримувати повістку з особистих міркувань – через неготовність вбивати людей. Ігор М. сказав, що готовий нести кримінальну відповідальність за своє рішення.
Справу розглянула суддя Олена Горбань, яка дослідила усі матеріали та визнала Ігоря М. винним в ухиленні від мобілізації, призначивши три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.
Нагадаємо, що днями у Львові представники ТЦК силою затримали чоловіка серед вулиці та без проходження ним ВЛК відправили у військову частину. На цей випадок відреагував начальник обласного ТЦК. Згодом Львівський обласний ТЦК та СП звинуватив львів'янина у провокуванні конфлікту під час затримання.
Додамо також, що інший суд призначив дрібний штраф військовому комісару з Прикарпаття, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку, а голову міжрайонної МСЕК на Львівщині оштрафували за хабарі при призначенні інвалідності чоловікам та навіть не звільнили з роботи.