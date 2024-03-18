Колишній начальник Самбірського районного ТЦК та СП Сергій Бабич

Уже колишній начальник Самбірського районного ТЦК та СП та його родичі за останні роки придбали чимало майна: квартири у Львові, нові автівки та набули чималих доходів. До прикладу, у декларації за 2023 році Сергій Бабич вказав 1,8 млн грн зарплати у ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів. Торік НАЗК звинуватило військового у набутті необґрунтованих активів, з декларації посадовця відомо, що його звільнили з посади.

З декларацій екс-начальника Самбірського РТЦК та СП Сергія Бабича відомо, що його дружина Ірина, яка працює у Самбірській лікарні і чия зарплата не перевищує 100 тис. грн на рік, придбала п’ять квартир у Львові (62 м2, 61,8 м2, 70,4 м2, 47,4 м2, 48,1 м2), а також дві кладовки, два паркомісця та одну квартиру в Києві (50 м2). Покупки вона робила протягом 2020 – 2022 років. Варто додати, що, згідно з декларацією Бабича, квартиру площею 70,4 м2 його дружина придбала за мільйон гривень – інші квартири були значно дешевшими. До прикладу, Ірині Бабич вдалось придбати дві квартири у Львові у 2022 році всього по 600 тис. грн.

Відомо, що у подружжя є кілька земельних ділянок. У 2023 році Сергій Бабич переписав два житлові будинки у Самборі та селі Стрілковичі (106 м2 та 259 м2) та земельну ділянку в Самборі на свою доньку-студентку Софію. Один будинок він придбав у 2020 році, інший у 2018 році. З нерухомості у власності Сергія Бабича залишилось лише дві земельні ділянки.

У 2023 році Сергій Бабич придбав Lexus RX 350 (2021 року випуску) за мільйон гривень – це щонайменше вдвічі дешевше від ринкових пропозицій на сайтах продажу авто. Наразі це єдине авто військового, але до цього він їздив на Toyota Land Cruiser (2019 року випуску) та Volkswagen e-Golf (2019 року випуску).

У Самбірському РТЦК та СП Сергій Бабич у 2023 році заробив 1,8 млн грн (у 2022 році його офіційна зарплата становила 636 тис. грн), також він вказав 124 тис. грн пенсії та 4,4 млн грн від відчуження майна. Його дружина Ірина Бабич вказала 91 тис. грн зарплати у лікарні та 1,8 млн грн доходу від відчуження майна. Заощадження військовий зберігає готівкою – 1,7 млн грн.

Варто додати, що частину майна уже екс-начальника РТЦК та його дружини придбав Іван Сімеон – він є співвласником та керівником львівської фірми «Євробудкомплекс», що займається торгівлею деревиною та будматеріалами, а також директором фірми «Зеніт Україна», яка виготовляє металеві вироби на Самбірщині. У 2022 році Сергій Бабич позичав у нього 60 тис. доларів. Ще два об’єкти нерухомості у Ірини Бабич придбав Михайло Качор, людина з таким іменем займається виробництвом кормів для тварин на Самбірщині.

У вересні 2023 року НАЗК звинуватило начальника Самбірського РТЦК та СП Сергія Бабича у набутті необґрунтованих активів на понад 4,4 млн грн. Військком пояснив, що майно придбав за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, зарплати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тис. доларів США. У судовому реєстрі немає рішень по цій справі, однак відомо, що Сергія Бабича звільнили з посади.

Із судового реєстру також відомо, що Сергій та Ірина Бабичі у 2023 році розлучились, до суду подавали позов про поділ майна, але суд залишив його без руху.