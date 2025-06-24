Сергієві Бабичу було 59 років, в скандал він потрапив у 2023 році

В понеділок, 24 червня, у віці 59 років помер колишній керівник Самбірського РТЦК та СП Сергій Бабич. Про це стало відомо з допису у фейсбуці екс-керівника Львівського обласного військкомату Олександра Тіщенка. Також про смерть полковника Сергія Бабича повідомила низка самбірських пабліків.

Причина смерті – інсульт, пише Lviv.media з посиланням на міського голову Самбора Юрія Гамара.

Необґрунтовані активи

У вересні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило необґрунтовані активи у начальника Самбірського РТЦК та СП (колишній військкомат) Сергія Бабича. Йдеться про нерухомість на 4,4 млн грн, які військком та його дружина придбали протягом 2020-2022 років.

Після цього НАЗК передало усі матеріали щодо Сергія Бабича до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

У декларації про доходи за 2023 рік Сергій Бабич задекларував активів на 6,4 млн грн:

шість квартир у Львові та Києві;

два паркомісця;

автомобіль Lexus RX 2021 року;

кілька земельних ділянок тощо.

Того ж року його звільнили із Самбірського РТЦК та СП. Окрім того, тоді ж Сергій Бабич розлучився з дружиною. Колишнє подружжя хотіло поділити майно через суд, проте суд залишив справу без руху.

Інформації про результати судового розгляду чи рішення САП у справі про стягнення необґрунтованих активів Сергія Бабича в дохід держави наразі немає.