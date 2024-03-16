Долинський районний суд Івано-Франківської області визнав військового комісара Володимира Ш. винним у перевищенні влади чи службових повноважень через те, що посадовець безпідставно виключав чоловіків з військового обліку. Суд призначив військовому 2550 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, Володимир Ш., перебуваючи на посаді начальника одного із районних ТЦК та СП на Прикарпатті, протягом травня – червня 2022 року безпідставно виключив з військового обліку шістьох офіцерів запасу, які отримали право безперешкодно виїхати за кордон.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно.

Щодо Володимира Ш. склали протокол про перевищення влади чи службових повноважень. На засідання суду військком не прийшов, але подав заяву про визнання провини. Суд дослідив усі матеріали справи та оштрафував Володимира Ш. на 2550 грн.

Нагадаємо, що мешканцю Прикарпаття призначили тюремне ув’язнення через те, що він проігнорував повістку, а голову міжрайонної МСЕК на Львівщині оштрафували за хабарі при призначенні інвалідності чоловікам та навіть не звільнили з посади.