Алла Весела рекомендувала членам комісії підтримати рішення про присвоєння чоловіку II групи інвалідності, відтак йому видали відповідну довідку

Самбірський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок екс-голові Самбірської міжрайонної МСЕК (медико-соціальної експертної комісії) Аллі Веселій, яка брала хабарі за оформлення інвалідності. Суд призначив їй 93,5 тис. грн штрафу. У вироку суду вказано, що наразі лікарка очолює іншу міжрайонну МСЕК – у Львові.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, Алла Весела очолювала Самбірську міжрайонну МСЕК, що обслуговує населення Самбірського, Старосамбірськсго, Турківського районів. На початку серпня 2023 року мешканець Львівщини хотів допомогти своєму батькові отримати II групу інвалідності та прийшов у Турківську міську центральну лікарню, де спілкувався із медиками.

Жінка, яка на той час виконувала обов’язки голови лікарсько-консультативної комісії Турківської лікарні, повідомила чоловіка, щоб він звертався до неї якщо потрібна буде «допомога у вирішенні питання». Мешканець Львівщини звернувся до правоохоронців та діяв під їхнім контролем. Лікарка сказала чоловіку, щоб він дав їй 2000 доларів нового зразка, щоб вона передала їх медикам МСЕК, а також ще 200 доларів винагороди для неї.

Під час розмови із чоловіком жінка запевняла, що жодних проблем не виникне, якщо вона використає свої зв’язки, а також заявила, що «неодноразово допомагала людям таким чином».

26 вересня ця жінка приїхала у Самбір та передала 2000 доларів Аллі Веселій, яка очолювала Самбірську міжрайонну МСЕК. Наступного дня чоловік, який дав хабара, приїхав разом із батьком для огляду комісією. Алла Весела рекомендувала членам комісії підтримати рішення про присвоєння чоловіку II групи інвалідності, відтак йому видали відповідну довідку.

Дії Алли Веселої кваліфікували, як одержання хабара для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Алла Весела уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.

Варто додати, що, повідомляючи про затримання медиків із Турки та Самбора, правоохоронці зазначали, що одна із них намагалась з’їсти 100 доларів хабара. За даними ZAXID.NET, організаторкою схеми є 42-річна голова Самбірської міжрайонної МСЕК Алла Весела. Причетними до схеми також є двоє посадовців Турківської лікарні – 42-річний Богдан Манюх та 59-річна Любов Коробова, мама директора цієї лікарні. Справи щодо інших медиків розглядаються окремо.

Справу щодо Алли Веселої розглянула суддя Тетяна Кущ, яка дослідила усі матеріали справи та визнала її винною у зловживанні впливом, призначивши 93,5 тис. грн штрафу. У вирок суду зазначено, що наразі лікарка працює на іншій посаді – вона виконує обов’язки голови Сихівської міжрайонної МСЕК. Санкція статті кримінального кодексу не передбачає заборону працювати на аналогічних посадах. Вирок ще можна оскаржити.