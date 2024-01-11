Під час затримання одна з медиків намагалась з’їсти гроші, які отримала як хабар

ДБР повідомило про нові підозри медикам Самбірської міжрайонної МСЕК та Турківської міської лікарні, які вимагали хабарі за оформлення інвалідності. Раніше в межах цього кримінального провадження підозри отримали 42-річна голова Самбірської міжрайонної МСЕК Алла Весела та двоє посадовців Турківської лікарні – 42-річний Богдан Манюх та 59-річна Любов Коробова, мама директора цієї лікарні.

Як повідомили в ДБР, слідчі повідомили про нові підозри посадовцям Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони організували схему поборів з громадян під час оформлення груп інвалідності. У вересні 2023 року ДБР викрило трьох медиків на вимаганні 3,2 тис. доларів хабаря у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що б давало змогу військовому завершити службу.

У ході розслідування з’ясувалось, що посадовці діяли як організована злочинна група, яка систематично «заробляла» на оформлені інвалідності. Голова Самбірської МСЕК, керівник лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні залучили до оборудки лікарку та медсестру кабінету експертизи тимчасової непрацездатності. Тим, кому було потрібне проходження огляду та висновку МСЕК, вони обіцяли за гроші допомогти з підготовкою необхідних документів та посприяти у прийнятті комісією позитивного рішення про встановлення інвалідності.

«Керівник лікарсько-консультативної комісії та лікарка зустрічалися з потенційними “клієнтами”, домовлялися про суму хабаря, а медсестра готувала необхідні документи. Для конспірації учасники групи спілкувалися у месенджерах, використовуючи умовні фрази. Наприклад, суми в доларах, які вони вимагали від громадян, називалися “квітами”. Одна “квітка” еквівалентна одній тисячі доларів США», – йдеться в повідомленні ДБР.

Також медики вимагали, аби хабарі їм приносили лише в доларах нового зразка. Старі купюри відмовлялися брати, відсилаючи «клієнтів» до обмінних пунктів. У січні працівники ДБР повідомили про нові підозри керівнику лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні та лікарці у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Медсестрі кабінету експертизи тимчасової непрацездатності повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб та зловживанні впливом. За вчинене їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Керівника лікарсько-консультативної комісії та лікарку Турківської міської лікарні суд відсторонив від виконання обов’язків та обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 600 та 400 тис. грн відповідно.