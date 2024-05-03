Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький вважає, що відкинути Росію до міжнародно визнаних кордонів України 1991 року не означає виграти війну. Про це він сказав в інтервʼю виданню The Economist, опублікованому 2 травня.

За його словами, такі війни можуть закінчитися лише договорами. Наразі обидві сторони намагаються зайняти «найбільш вигідну позицію» перед потенційними переговорами. Але змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року.

«До того часу Росія зіткнеться з серйозними «зустрічними вітрами». Російські військові виробничі потужності розширилися, але досягнуть плато на початку 2026 року через нестачу матеріалів та інженерів, вважає він. Обидві сторони можуть врешті-решт зіткнутися з нестачею зброї», – йдеться у матеріалі.

На думку Скібіцького, найбільшим невизначеним фактором війни є Європа. Якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти українцям, вони теж зрештою опиняться під прицілом Росії.

Скібіцький не вважає 5 статтю Статуту НАТО про колективний захист достатнім засобом стримання для Росії в разі, якщо Європа не знайде можливості збільшити військове виробництво та допомогу Україні.

«Росія захопить країни Балтії за тиждень. Час реагування НАТО – десять днів», – констатував генерал.

Хоробрість і самопожертва України дали Європі багаторічну фору, усунувши безпосередню загрозу з боку колись страшних повітряно-десантних військ і морської піхоти Росії щонайменше на десятиліття.

Він наголосив, що українці й далі боротимуться, оскільки в них немає вибору.

«Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не тільки від нас», – підсумував розвідник.