Галина Недзельська із 2014 року очолює Пенсійний фонд Львівщини

Начальниця головного управління Пенсійного фонду у Львівській області Галина Недзельська оприлюднила декларацію за 2023 рік. Посадовиця декларує понад 900 тис. грн доходів, а її чоловік успадкував будинок під Львовом. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Галина Недзельська отримала 792 тис. грн зарплати у пенсійному фонді (приблизно на 100 тис. грн більше, ніж у 2022 році) та 131,9 тис. грн пенсії. Чоловік посадовиці Володимир декларує 80 тис. грн зарплати у ТзОВ «Бізнес сіті менеджмент» та 25 тис. грн пенсії.

Володимир Недзельський у 2023 році став власником житлового будинку у селі Скнилів біля Львова (62 м2) – цю нерухомість він успадкував, також у цьому селі він декларує дві земельні ділянки – одна є у його власності, а іншою він може користуватись. Голова Пенсійного фонду Львівщини є співвласницею квартири (59 м2) та гаража у Львові. Протягом останніх років подружжя не купувало нової нерухомості. У подружжя немає власних авто, але чоловік посадовиці із 2020 року має право користуватись Volvo XC70 (2009 року випуску).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.