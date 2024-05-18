67-річний Богдан Дурняк є доктором технічних наук та заслуженим діячем науки і техніки України

Ректор Української академії друкарства (УАД) Богдан Дурняк оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Богдан Дурняк отримав 606 тис. грн від академії друкарства та 210 тис. грн пенсії. Його дружина Мирослава Кулинич вказала 226 тис. грн від УАД, 51 тис. грн від Львівського поліграфічного фахового коледжу УАД та 671 тис. грн від продажу авто Kia Sportage (2017 року випуску).

У 2023 році подружжя не купувало нового майна. З нерухомості Богдан Дурняк декларує житловий будинок (387 м2) та земельну ділянку у Рудному, ще одну ділянку у селі біля Східниці. У власності Мирослави Кулинич є дві квартири (37,8 м2 та 97 м2) та гараж у Львові. Ректор Богдан Дурняк є власником авто Nissan X-Trail (2020 року випуску).

67-річний Богдан Дурняк навчався в Українській академії друкарства, де здобув спеціальність інженера з автоматизації і комплексної механізації процесів поліграфічного виробництва. Згодом працював в УАД на різних посадах і у 2003 році став ректором. Він є доктором технічних наук та заслуженим діячем науки і техніки України.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.