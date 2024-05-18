Ярина Яценко перемогла на виборах голови Новороздільської ОТГ у 2020 році, отримавши підтримку близько 23% виборців

Міська голова Нового Роздолу та очільниця ОТГ Ярина Яценко оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ярина Яценко отримала 627 тис. грн зарплати у Новороздільськиій міськраді. Чоловік посадовиці Тарас Яценко працює у ТзОВ «Енерго-барв» та відмовився вказати свою зарплату. Подружжя не вказало жодних заощаджень (грошових активів), які б вони зберігали готівкою та на банківських рахунках.

Ярина Яценко є співвласницею житлового будинку (59,7 м2) у селі біля Нового Роздолу. Тарас Яценко має квартиру у Новому Роздолі (45,8 м2), є співвласником приміщення магазину промислових товарів. У 2020 році він став власником двох земельних ділянок – одна у Новому Роздолі, інша поруч із містом.

У міської голови Ярини Яценко немає власного авто, її чоловік декларує Renault Scenic 2012 року випуску. Тарас Яценко із 2022 року є засновником та керівником компанії «ДВРвест», основний вид діяльності фірми – оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Ярина Яценко перемогла на виборах голови Новороздільської ОТГ у 2020 році, отримавши підтримку близько 23% виборців. Раніше вона була начальницею Новороздільського міського управління юстиції, депутаткою міськради від «ЄС».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.