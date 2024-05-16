Голова Пустомитівського райсуду Львівщини Дмитро Кукса подав декларацію про доходи за 2023 рік
Дмитро Кукса задекларував 1,3 млн грн зарплати та нерухомість Львові
Голова Пустомитівського районного суду Львівщини Дмитро Кукса задекларував свої доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Дмитро Кукса отримав 1,3 млн грн зарплати в суді, а його дружина Мар’яна Кукса вказала 292 тис. грн зарплати в управлінні курортів та туризму Львівської ОВА.
Подружжя не купувало нової нерухомості протягом останніх років. Голова райсуду є співвласником квартири (154 м2) та трьох земельних ділянок у Львові. Його дружина декларує іншу квартиру у Львові (60 м2), три ділянки та житловий будинок (88 м2) у селі Басівка біля Львова, у цьому селі у подружжя є ще один недобудований будинок (290 м2).
У 2022 році Дмитро Кукса став власником авто Mercedes-Benz E 220 2017 року випуску, Мар’яна Кукса із 2020 року їздить на Volkswagen Golf 2015 року випуску.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.