Дмитро Кукса очолює Пустомитівський райсуд Львівщини

Голова Пустомитівського районного суду Львівщини Дмитро Кукса задекларував свої доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Дмитро Кукса отримав 1,3 млн грн зарплати в суді, а його дружина Мар’яна Кукса вказала 292 тис. грн зарплати в управлінні курортів та туризму Львівської ОВА.

Подружжя не купувало нової нерухомості протягом останніх років. Голова райсуду є співвласником квартири (154 м2) та трьох земельних ділянок у Львові. Його дружина декларує іншу квартиру у Львові (60 м2), три ділянки та житловий будинок (88 м2) у селі Басівка біля Львова, у цьому селі у подружжя є ще один недобудований будинок (290 м2).

У 2022 році Дмитро Кукса став власником авто Mercedes-Benz E 220 2017 року випуску, Мар’яна Кукса із 2020 року їздить на Volkswagen Golf 2015 року випуску.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.