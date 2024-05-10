Суддя Світлана Мартьянова очолює Франківський райсуд Львова

Голова Франківського районного суду Львова Світлана Мартьянова оприлюднила свою декларацію за 2023 рік – зарплата судді становить понад 2 млн грн, у декларації також відсутні шуби та ювелірні вироби, які були у власності Мартьянової понад 10 років. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році голова суду Світлана Мартьянова отримала 2,1 млн грн зарплати (приблизно на 200 тис. грн більше, ніж у 2022 році) та 69 тис. грн пенсії. Чоловік судді Сергій отримав 1,1 млн грн зарплати у ПАТ «Концерн-Електрон», акціонером якого він є, окрім цього він декларує понад 250 тис. грн інших доходів, левову частику яких становить пенсія.

У 2023 році подружжя не купувало нового майна. Світлані Мартьяновій належить квартира (93 м2), дачний будинок (71 м2), три земельні ділянки та комора у Львові, а також незавершене будівництво садового будинку (272,9 м2). Сергій Мартьянов декларує авто Toyota Camry 2020 року випуску.

З цінного майна Світлана Мартьянова вказала набір меблів, а її чоловік німецьку комбіновану рушницю Sauer. Додамо, що у попередні роки суддя також декларувала шуби та ювелірні прикраси, які були у її власності понад 10 років, однак у цій декларації цього майна немає.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.