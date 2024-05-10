Екс-депутат ЛОР від «Партії Регіонів» Володимир Загорський став ректором лісотехнічного університету в 2021 році

Ректор Національного лісотехнічного університету Володимир Загорський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Володимир Загорський отримав 803 тис. грн зарплати в університеті, 240 тис. грн пенсії, 235 тис. грн процентів від банку, де він зберігає 2,3 млн грн, а також 40 тис. грн стипендії НАН України. Його дружина Мирослава задекларувала 96 тис. грн пенсії.

Володимир Загорський із дружиною є співвласниками квартири у Львові (91 м2). Мирославі Загорській також належить будинок у Луцьку (98,5 м2). Вказане майно подружжя набуло у 1995 та 2009 роках. Власних автомобілів у Загорських немає.

68-річний Володимир Загорський став ректором Національного лісотехнічного університету у 2021 році. Він був ректором Національного університету Державної податкової служби, із 2007 року працював директором Львівського регіонального інституту державного управління академії державного управління при президентові України.

Згідно з інформацією сайту «Чесно», у 2000 та 2012 роках Володимир Загорський балотувався до Верховної ради на мажоритарних округах від «Партії Регіонів», але не пройшов. У 2012 році став депутатом Львівської обласної ради VI скликання від «Партії Регіонів».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.