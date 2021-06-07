Володимир Загорський був депутатом Львівської обласної ради VI скликання від «Партії Регіонів»

Ректором Національного лісотехнічного університету став колишній депутат Львівської обради від «Партії Регіонів» Володимир Загорський. Про його обрання на посаду ректора повідомили на сайті університету у понеділок, 7 червня.

«Організаційний комітет з проведення виборів ректора щиро вітає професора Загорського Володимира Степановича з перемогою на виборах ректора», – йдеться у повідомленні лісотехнічного університету.

Із 5 березня, за наказом Міністерства освіти, Володимира Загорського призначили виконувачем обов'язків ректора університету. До цього МОН чотири рази оголошувала конкурс на заміщення цієї посади, втім ніхто з кандидатів не набирав необхідні понад 50% голосів.

Володимир Загорський народився у Великих Мостах Сокальського району. За освітою він економіст. У 2003 році очолив Інститут економіки та фінансів Львівської комерційної академії, а у 2003 році став ректором Національного університету Державної податкової служби. З 2007 року він працював директором Львівського регіонального інституту державного управління академії державного управління при Президентові України.

Згідно з інформацією сайту «Чесно», у 2000 та 2012 роках Володимир Загорський балотувався до Верховної ради на мажоритарних округах від «Партії Регіонів», але не пройшов. У 2012 році став депутатом Львівської обласної ради VI скликання від «Партії Регіонів».