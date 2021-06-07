36-річний Андрій Білий пропрацював у міськраді чотири роки

В.о. керівника управління безпеки міста Львівської міської ради Андрій Білий звільнився з мерії. Про це він повідомив у своєму влозі на YouTube у понеділок, 7 червня. За словами Андрія Білого, він прийняв рішення звільнитись з міської ради ще до місцевих виборів у 2020 році. Однак потім вирішив прийняти пропозицію мера Львова очолити новий департамент міської мобільності.

«Після виборів планував завершити. Але міський голова запропонував створити департамент мобільності... За цей час ми підготували все для створення департаменту. Далі ситуація від мене не залежить. Я розумію, що треба провести ще декілька сесій депутатів, і декілька ухвал треба підтримати…Щось мені підказує, що до вересня департаменту не буде. Не бачу потреби витрачати гроші громади на мою заробітною плату. Тому прийняв рішення – зараз пишу заяву на звільнення», – розповів Білий.

Він також повідомив, що планує восени подаватись на посаду директора департаменту міської мобільності на конкурсних засадах.

«Коли буде конкурс на директора департаменту мобільності, планую подаватися на цю посаду. І тут бачу переваги: по-перше, зекономимо кошти громади, по-друге, якщо буде кращий кандидат за мене – буду тільки радий. Якщо все ж таки переможу на конкурсі, буду мати достатньо енергії, щоб цю роботу розкрутити», – заявив Білий.

За словами Андрія Білого, після звільнення з міської ради він буде займатися розвитком свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, 4 лютого депутати Львівської міської ради проголосували за створення нового департаменту міської мобільності та вуличної мережі, який мав очолити Андрій Білий. Для того, щоб новий департамент запрацював, необхідно внести зміни у бюджет, збільшити чисельність працівників міськради та прийняти ухвалу про розмежування повноважень між виконавчими органами ЛМР.

Андрій Білий протягом 2017-2019 роках був позаштатним радником міського голови та заступником директора ЛКП «Львівелектротранс». У 2018 році Білого призначили заступником директора департаменту житлового господарства та інфраструктури. В обов’язки Білого входила координація комунальних підприємств, що працюють у сфері транспорту та інфраструктури. У березні Андрій Білий став в.о. керівника управління безпеки міста після того, як з цієї посади звільнився Юрій Діль.