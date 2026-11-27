Погодні умови протягом наступних двох днів визначатиме потужний скандинавський антициклон

Протягом вихідних, 28 та 29 листопада, в Україні пануватиме аномально холодна погода. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич у прогнозі для порталу «Метеопрог».

«Погодні умови протягом наступних двох днів визначатиме потужний скандинавський антициклон, під впливом якого на територію України пошириться холодна повітряна маса арктичного походження. Відповідно, температура повітря вночі знизиться до 5–11°С морозу, у західній частині країни місцями морози посиляться до -16°С. Вдень також переважатиме морозна погода з температурою нижче 0 °С. Істотних опадів не очікується. Лише в західних областях місцями пройде сніг, а на крайньому півдні малорухомий атмосферний фронт спричинить дощі з мокрим снігом та поривчастий вітер у суботу», – розповідає Ігор Кібальчич.

У суботу, 28 листопада, на заході України вночі пройде сніг, вдень без істотних опадів, лише у Карпатах і на Прикарпатті сніжитиме. Температура повітря вночі становитиме від 3 до 8°С морозу, вдень 4°С морозу до 1°С тепла. На Закарпатті вночі 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 0 до 5°С тепла.

На півночі також буде без опадів, вночі від 4 до 9°С морозу, вдень – від 0 до 5°С морозу. У центральних областях температура повітря вночі коливатиметься в межах від 2 до 7°С морозу, а вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.

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На півдні буде контрастна погода. На півдні Одещини та у Криму пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, на решті території регіону буде сухо. Вітер північно-східний, 9–14 м/с, вранці та вдень можливі пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень коливатиметься в межах від 0 до 5°С тепла.

У східних регіонах очікується суха та прохолодна погода, без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 3 до 8°С морозу, вдень – від 0 до 5°С морозу.

У неділю, 29 листопада, на заході України буде малохмарна погода, без опадів.На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 10°С морозу, у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині від 11 до 16°С морозу; вдень від 2 до 7°С морозу, на Закарпатті близько 0°С.

Карта погоди в Україні 29 листопада (клікніть для збільшення)

У північних регіонах країни температура повітря вночі становитиме від 6 до 11°С морозу, вдень від 1 до 6°С морозу. У центральних областях вночі температура опускатиметься місцями до 8°С морозу, а вдень коливатиметься в межах від 0 до 5°С морозу.

У південних областях України, а також у Криму переважатиме вітряна, але суха погода. Опадів не очікується. Пориви північно-східного вітру місцями можуть сягати 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 1 до 6°С морозу, вдень становитиме від 2°С морозу до 3°С тепла.

На сході температура повітря вночі становитиме від 6 до 11°С морозу, а вдень від 1 до 6°С морозу, без істотних опадів.