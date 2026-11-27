У Львові визначили офіційні місця продажу різдвяних ялинок
Купити ялинки на 26 локаціях можна вже з 1 грудня 2026 року, показуємо на карті
Торгові місця розташовані в кожному районі міста
У п’ятницю, 27 листопада, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік місць, де офіційно продаватимуть різдвяні ялинки у Львівській громаді.
Купити ялинки на 26 локаціях можна вже з 1 грудня 2026 року до 1 січня 2027 року. ЛМР інформує, що торгові місця розташовані в кожному районі міста, а також у Винниках, Брюховичах, Рудно, Рясне-Руському, Дублянах та Малехові.
Перелік місць, де продаватимуть ялинки:
Галицький район
- вул. Волоська (біля ринку «Стрийський»)
- пл. Соборна, 12 (біля ринку «Галицький»)
Залізничний район
- вул. Є. Патона, 4/1
- вул. С. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ «Любінське сяйво»)
- вул. Широка — вул. Я. Гніздовського (біля ринку ТзОВ «Ярмарок»)
Личаківський район
- вул. Солодова, 4 — вул. Личаківська, 51 (біля ринку «Винниківський»)
- вул. Личаківська, 160 — вул. Яловець
Сихівський район
- вул. Сихівська, 16‑А (ТЦ «Сихів»)
- просп. Червоної Калини, 36 (перед ТК «Шувар»)
Франківський район
- вул. Володимира Великого, 59‑В (біля сходів)
- вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.»)
- вул. Наукова, 29‑А (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД)
- вул. А. Горської, 2 (біля входу до Привокзального ринку, кут вул. А. Горської — вул. Ю. Федьковича)
Шевченківський район
- вул. І. Величковського, 8
- вул. Гайдамацька, 9‑А (біля ТЦ «Володар»)
- вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 — вул. Пилипа Орлика (навпроти ринку ТзОВ «Тополя‑1»)
- вул. Б. Грінченка, 4 (біля ринку ПП «Холм»)
- вул. Т. Шевченка, 360 — 364 (біля ринку ФГ «Ярослава»)
- просп. В. Чорновола, 67‑А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар»)
Львівська міська територіальна громада (крім м. Львова):
- м. Винники, вул. В. Івасюка, 2‑Б
- м. Винники, вул. Галицька, 35
- м. Дубляни, вул. Т. Шевченка, 21 (біля кінцевої зупинки автобуса № 1А)
- селище Рудно, перехрестя вул. А. Шептицького — вул. Огієнка
- селище Брюховичі, вул. В. Івасюка, 1
- с. Рясне-Руське, вул. Кільцева (орієнтовні координати розміщення 49.86827, 23.89898).
- с. Малехів, вул. Київська, 25
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