У Закарпатській області наразі діють три КПП на кордоні з Румунією

Закарпаття розширить транспортне сполучення з Румунією завдяки новому автомобільному пункту пропуску «Яблунівка – Ремета (Каминиця)». Про це 25 листопада повідомили в Закарпатській ОВА.

Йдеться про будівництво цілодобового міжнародного пункту пропуску для пішоходів, легкових автомобілів, автобусів та вантажівок до 3,5 тонн на межі Хустського району та повіту Марамуреш. Пропускна спроможність КПП становитиме до 1 тис. пішоходів та 600 транспортних засобів на добу.

Першим етапом до його запуску стане розробка проєктної документації та техніко-економічних обґрунтувань, необхідних для майбутнього будівництва пункту пропуску і прилеглої інфраструктури. Проєкт, тривалістю 18 місяців (з 29 травня 2026 року до 28 листопада 2027 року), фінансуватиме Євросоюз в межах програми Interreg VI-A Next Румунія – Україна 2021–2027.

«Загальний бюджет проєкту становить понад 842 тис. євро, з яких близько 344 тис. євро передбачено для закарпатських бенефіціарів», – зазначив перший заступник голови ОВА Василь Іванчо.

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У Службі відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття додали, що, окрім будівництва автомобільного пункту пропуску «Яблунівка», готуватимуть проєктну документацію і для реконструкції під’їзної автомобільної дороги державного значення Хуст – Шаян – Вишково – Буштино з облаштуванням сервісної зони. Також проєкт передбачає створення велосипедної інфраструктури – із двома окремими смугами.

Нагадаємо, на українсько-румунському кордоні у Закарпатській області наразі діють три автомобільні пункти пропуску: «Дякове – Халмеу», «Солотвино – Сігету-Мармацієй» та відкритий 8 жовтня «Біла Церква – Сігету-Мармацієй». Будівництво КПП «Яблунівка – Ремета (Каминиця)» включено до Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури України до 2030 року.