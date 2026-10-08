Спершу пункт пропуску функціонуватиме лише для легкових автомобілів

У четвер, 8 жовтня, на українсько-румунському кордоні відкрили міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Біла Церква – Сігету-Мармацієй».

Як повідомили у Закарпатській митниці, перетин кордону функціонуватиме в цілодобовому режимі поки що для легкових автомобілів. За словами голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, наступним етапом стане завершення будівництва адмінбудівлі та смуг для проїзду вантажного транспорту.

«У разі повної реалізації проєкту митно-прикордонна інфраструктура буде розрахована на 6 легкових, 2 автобусні та 6 вантажних смуг для перетину. Добова пропускна здатність: до 700 легкових автомобілів (1,5 тис. людей), 60 автобусів (від 2 тис. до 3 тис. пасажирів) та 400 вантажних автомобілів», – розповіли митники.

Нагадаємо, про відкриття переходу в Білій Церкві урядовці України та Румунії домовилися у грудні 2003 року. У 2018 році проєкт увійшов до регіональної програми розвитку прикордонної інфраструктури.

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За даними Закарпатської ОВА, новий КПП мали відкрити до кінця 2025 року. Будівництво 260-метрового моста до пункту пропуску Румунія завершила у травні 2026-го. Коли пункт пропуску запрацює для вантажного транспорту, наразі невідомо.