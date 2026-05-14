Одну смугу для легкових авто планують запустити 15 червня

У четвер, 14 травня, посадовці румунського повіту Марамуреш презентували інфраструктуру нового пункту пропуску «Сігету Мармацієй». Будівництво на українській стороні КПП – в Білій Церкві Солотвинської громади – обіцяють завершити до кінця 2026 року.

Про завершення будівництва моста між Румунією та Україною повідомили у Закарпатській обласній раді.

«Румунська сторона сьогодні презентувала митно-прикордонну інфраструктуру та під’їзні шляхи. З нашого боку триває активне будівництво дорожнього полотна та підготовка відповідної сервісної зони», – зазначили в облраді.

За словами голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, одну смугу для руху легкових авто на КПП «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» планують запустити 15 червня, а весь пункт пропуску – до кінця 2026 року.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській ОВА обіцяли відкрити пункт пропуску у Білій Церкві до кінця 2025 року. Для будівництва нового українсько-румунського КПП виділили 12 га землі, а на його облаштування планували витратити 460 млн грн.

Наразі обсяг інвестицій грантового проєкту становить 50 млн євро. Заплановано, що за добу пункт пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» зможе перетинати 400 вантажівок, 600 легкових автомобілів та 80 автобусів.