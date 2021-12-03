Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією працюватиме цілодобово

На Закарпатті виділили 12 га землі для будівництва нового українсько-румунського КПП «Біла Церква – Сігету Мармацієй» у Тячівському районі. На облаштування пункту пропуску у 2021-2023 роках планують витратити 460 млн грн.

Про затвердження проекту землеустрою та виділення земельної ділянки площею майже 12 га повідомив в. о. голови Закарпатської ОДА Петро Добромільський у середу, 1 грудня. За його словами, новий цілодобовий контрольно-пропускний пункт збудуються за межами села Біла Церква Тячівського району. Тут планують побудувати 4 смуги для вантажних автомобілів, 6 – для легкових, 2 – для автобусів та 2 смуги для пішоходів. Планується, що КПП «Біла Церква – Сігету Мармацієй» працюватиме цілодобово.

«Доцільність його відкриття зумовлена передусім необхідністю розвантажити МАПП «Дякове», який зараз є єдиним на Закарпатті пунктом пропуску для вантажного сполучення без обмеження ваги з Румунією», – зазначив Петро Добромільський.

За інформацією Закарпатської митниці, у 2021-2023 роках на будівництво КПП «Біла Церква – Сігету Мармацієй» планується витратили 460 млн грн. На пункті пропуску облаштують сучасні системи відеоконтролю та зважування, а також стаціонарні сканувальні системи для легкових та вантажних автомобілів. Загалом протягом двох-трьох років на Закарпатті модернізують дев’ять пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Угорщиною.