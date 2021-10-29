На пунктах пропуску облаштують системи відеоконтролю та зважування транспорту

На Закарпатті планують модернізувати дев’ять пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Угорщиною. Про це у п’ятницю, 29 жовтня, повідомив начальник управління адміністративно-господарської діяльності Закарпатської митниці Едуард Маляр.

Як передає прес-служба Закарпатської митниці, модернізація КПП на Закарпатті відбуватиметься за бюджетні кошти. Зокрема, на модернізацію та технічне переоснащення пункту пропуску «Ужгород» у 2021-2022 роках планується витратити понад 295 млн грн. Кошти спрямують на реконструкцію пасажирської ділянки, системи відеоконтролю та зважування, облаштування сканувальної системи для огляду автотранспорту, відновлення навісів на вантажній ділянці. Крім того, тут планується збудувати склад для конфіскованих товарів.

На пункт пропуску «Тиса» у 2021-2023 роках витратять 139 млн грн. Тут проведуть капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, будівництво складу для конфіскованих товарів, влаштування сканувальної системи стаціонарного типу для огляду легкового автотранспорту та системи інтелектуального відеоконтролю. На реконструкцію КПП «Лужанка» планують витратити понад 390 млн грн, а на пункт пропуску «Вилок» – 194 млн грн. Більша частина коштів на цих КПП піде на модернізацію системи відеоконтрою та зважування.

Також у 2021-23 роках планується будівництво пунктів пропуску «Дзвінкове» за 211 млн грн, «Косино» за понад 196 млн грн та «Дийда» за 375 млн грн, «Біла Церква» за 460 млн грн та «Дякове» за 436 млн грн. На всіх цих пунктах пропуску також облаштують сучасні системи відеоконтролю та зважування, а також стаціонарні сканувальні системи для легкових та вантажних автомобілів.