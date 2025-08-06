Роботу КПП запустять на базі тимчасової інфраструктури, поки триватиме будівництво пункту перетину відповідно до проєкту

До кінця 2025 року на українсько-румунському кордоні планують відкрити пункт пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй». Роботу КПП запустять на базі тимчасової інфраструктури, поки триватиме будівництво пункту перетину, відповідно до проєкту.

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький 6 серпня, договір на виконання робіт зі зведення пункту пропуску у Тячівському районі вже підписано.

«Плануємо запустити новий ПП у Білій Церкві на базі тимчасової інфраструктури одночасно із сусідами до кінця 2025 року. Важливо, що тривають перемовини щодо запуску малих пунктів пропуску у Хижі та Яблунівці», – написав Мирослав Білецький у фейсбуці.

Нагадаємо, для будівництва нового українсько-румунського КПП «Біла Церква – Сігету Мармацієй» на Закарпатті у 2021 році виділили 12 га землі, а на його облаштування планували витратити 460 млн грн. Щоб покращити пропускну здатність КПП, Україна та Румунія домовилися про будівництво 261-метрового мосту через річку Тиса між Білою Церквою та Сігету Мармацієй.