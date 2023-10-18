У пункті пропуску між Україною та Румунією побудують новий міст
Міст через річку Тиса сполучатиме населені пункти Біла Церква та Сігету Мармацієй
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Україна та Румунія підписали угоду щодо будівництва нового мосту через річку Тиса. Міст сполучатиме кордони країн на у пункті пропуску, який побудують між українськими та румунськими населеними пунктами, повідомив у середу, 18 жовтня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами Дениса Шмигаля, Україна та Румунія домовилися про будівництво прикордонного мосту через річку Тиса між Білоою Церквою (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія). Міст, який побудують у Закарпатській області, покликаний покращити пропускну здатність КПП між країнами.
Заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що йдеться про будівництво 261-метрового мосту. На будівництво мосту виділили трохи більше, ніж рік.
«На суміжній стороні будівельні роботи вже стартували, а зведення мосту планують завершити до кінця 2024 року», – повідомив Мирослав Білецький.
Деталі щодо інфраструктурного проекту мосту через Тису заступник голови Закарпатської ОВА пообіцяв розкрити згодом.