Проект майбутнього мосту через річку Тиса

Україна та Румунія підписали угоду щодо будівництва нового мосту через річку Тиса. Міст сполучатиме кордони країн на у пункті пропуску, який побудують між українськими та румунськими населеними пунктами, повідомив у середу, 18 жовтня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Дениса Шмигаля, Україна та Румунія домовилися про будівництво прикордонного мосту через річку Тиса між Білоою Церквою (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія). Міст, який побудують у Закарпатській області, покликаний покращити пропускну здатність КПП між країнами.

Заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що йдеться про будівництво 261-метрового мосту. На будівництво мосту виділили трохи більше, ніж рік.

«На суміжній стороні будівельні роботи вже стартували, а зведення мосту планують завершити до кінця 2024 року», – повідомив Мирослав Білецький.

Деталі щодо інфраструктурного проекту мосту через Тису заступник голови Закарпатської ОВА пообіцяв розкрити згодом.